ولم ينضم المهاجم البرتغالي لتشكيلة ريال التي سافرت إلى كتالونيا في ظل ارتباط الفريق بخوض مباراة مرتقبة مع سان جرمان في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي ريال في الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 14 هدفا في 20 مباراة، ويعيش حاليا فترة تألق بعد أن سجل 12 هدفا في آخر سبع مباريات في كل المسابقات.

وسيعود القائد سيرجيو راموس إلى تشكيلة ريال بعدما غاب عن الفوز 4-صفر على ألافيس يوم السبت الماضي، لكن لاعب الوسط كاسيميرو سيغيب بسبب مشكلة في المعدة.

ويحتل ريال المركز الثالث برصيد 51 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أتليتيكو مدريد ثاني الترتيب، و14 نقطة عن برشلونة المتصدر.