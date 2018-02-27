وتواصل قوات النخبة الشبوانية، وبدعم من القوات الاماراتية، عمليات التمشيط في التلال الحدودية بين مديرية الصعيد في شبوة والمحفد التابعة لمحافظة أبين، والتي فر إليها بعض المقاتلين التابعين لتنظيم القاعدة.

وذكرت مصادر عسكرية أن عملية "السيف الحاسم" العسكرية ضد مسلحي القاعدة في مديرية الصعيد مستمرة في تحقيق أهدافها وقد تمكنت اليوم مِن الانتشار في ودي سرع في المصينعة بالصعيد، حيث تم القبض على أربعة من عناصر التنظيم المتطرف.

وأوضحت المصادر أن مسلحي القاعدة الذين فروا من الصعيد مع دخول القوات توجهوا نحو جبال الكور، التي لها حدود مع محافظتي البيضاء وأبين.

وجاء تقدم قوات النخبة بعدما سيطرت يوم الاثنين على وادي يشبم وتمركزت فيه، وذلك على أثر فرار مسلحي تنظيم القاعدة الذين كانوا يتمركزون فيه منذ سنوات.

وأكدت المصادر أن الحملة العسكرية لملاحقة متشددي القاعدة في إطار عملية "السيف الحاسم"، توجهت نحو منطقة المصينعة لطرد المسلحين المتطرفين.

وكانت قوات النخبة المدعومة من تحالف دعم الشرعية في اليمن نجحت في السيطرة على مركز مديرية الصعيد، مع فرار مسلحي التنظيم من المنطقة.

وقال قائد قوات النخبة الشبوانية، سالم البوحر، لـ"سكاي نيوز عربية" إن مسلحي القاعدة فروا باتجاه محافظة البيضاء، بعد أن باتوا غير قادرين على الصمود.

وأضاف البوحر أن قواته أقامت نقاط تفتيش في مديرية الصعيد، بعد استعادة السيطرة عليها من تنظيم القاعدة.