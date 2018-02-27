وذكرت الصحيفة البريطانية أن اتحاد كرة القدم أعطى الضوء الأخضر لرابطة أندية الدوري الإنجليزي من أجل التفاوض مع الشبكات التليفزيونية لوضع جدول الدوري بداية من موسم 2019-2020.

وأكدت أن هذا الجدول ستتخلله فترة عطلة شتوية ستمتد لـ13 يوما، حيث لن تجرى ولا مبارة واحدة خلال هذه المدة، مشيرة إلى أن هذا الأمر لن يطبق في الدوريات الأدنى من البريمرليغ.

وقالت "ذا تايمز" إن القرار سيتم الإعلان عنه قريبا بصفة رسمية، مضيفة "العطلة الشتوية ستكون في بداية شهر فبراير".

ويأتي هذا القرار بعد تلقي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عدة شكاوى من مدربين ولاعبين بسبب كثرة المباريات وقلة فترات الراحة.