وقالت وكالة الأنباء الرسمية التركية قبل يومين، إن السلطات التشيكية اعتقلت الزعيم السابق لحزب سياسي كردي سوري، بناء على "إشعار أحمر" من الإنتربول بطلب من أنقرة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الناطق باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ قوله: "نتمنى أن يتم تسليمه".

وأدرجت أنقرة مسلم، الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي، على قائمة أكثر المطلوبين لدى تركيا في وقت سابق من فبراير الجاري.

وتعتبر تركيا الحزب "منظمة إرهابية" ترتبط بالمتمردين الأكراد، ويعد الحزب القوة الكردية السياسية الرئيسية شمالي سوريا، ولا يزال مسلم يتمتع بنفوذ كبير بالرغم من تنحيه عن زعامة الحزب العام الماضي.