وأشارت القيادة العامة في بيان إلى القضاء على أربعة مسلحين يرتدون أحزمة ناسفة وزيا عسكريا مشابها لملابس القوات المسلحة وذلك لدى إحباط محاولة انتحارية لتلك العناصر الإرهابية.

وأضاف أنه جرى القضاء على 7 مسلحين آخرين خلال تبادل لإطلاق النيران عثر بحوزتهم على ثلاث بنادق آلية وعبوتين ناسفتين خلال ضبط الأجهزة الأمنية بؤرة إرهابية في مدينة العريش.

وأشار البيان إلى القبض على 641 شخصا من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم ليصل عدد الاشخاص الذين تم ضبطهم إلى 2235 شخصا فيما تم الافراج عن 1447 شخصا بعد التحقق من هوياتهم وعدم التورط في أعمال مخالفة للقانون.

وذكر البيان أن القوات الجوية استهدفت ودمرت 20 هدفا وعددا من المقار التي تستخدمها العناصر الإرهابية قاعدة للانطلاق بالإضافة إلى تدمير سيارتين مفخختين.

قصف 185 هدف إرهابي

وأوضح أن القصف المدفعي استهدف 185 هدفا بمناطق العمليات تمثل أماكن اختباء وتخزين أسلحة وذخائر لتلك العناصر فضلا عن اكتشاف مخزن للأسلحة تحت الأرض عثر بداخله علي عدد من الرشاشات والبنادق الالية وقنابل هجومية وكميات كبيرة من الذخائر (آر بي جي) وجهاز لاسلكي.

وأشار البيان إلى تدمير 375 مخبأ وملجأ ومخزنا وخنادق مجهزة هندسيا خاصة بالعناصر "الارهابية" عثر بداخلها على كميات من الذخائر والقنابل اليدوية والمفجرات وكميات كبيرة من المواد المخدرة ومواد اعاشة ووقود واطارات وقطع غيار سيارات.

ونوه إلى ضبط وتدمير والتحفظ علي 18 سيارة وتدمير 71 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تم اكتشاف بعضها داخل حفر تحت الارض إلى جانب اكتشاف وتدمير 36 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط اكثر من 1750 كيلو غرام من المواد المخدرة المعدة للتداول.

وذكر البيان ان سلاح المهندسين العسكريين اكتشف ودمر فتحتي نفق وفجر وابطل مفعول 27 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف القوات بمناطق المداهمة.

مناورة بحرية كبرى

ولفت إلى مواصلة القوات البحرية تنفيذ مهامها المخططة ضمن العملية الشاملة بإجراء مناورة بحرية كبرى في البحرين الاحمر والمتوسط باشتراك وحدات بحرية من الجانبين المصري والفرنسي تم خلالها تنفيذ عدد من الانشطة التدريبية والرمايات المتنوعة.

وأشار إلى قيام القوات الجوية باكتشاف وتدمير سيارتين دفع رباعي محملتين بكميات من الذخائر والمواد شديدة الانفجار على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي للبلاد خلال محاولتها التسلل إلى الأراضي المصرية.

وأوضح البيان قيام حرس الحدود على الاتجاه الغربي للبلاد بضبط محاولة تهريب 30 سلاحا ناريا واحباط اربع محاولات للهجرة غير الشرعية والقبض على 419 متسللا من جنسيات مختلفة وضبط 50 الف قرص مخدر وكميات من جوهر الحشيش واجهزة الكترونية مهربة.

ولفت إلى تواصل تنظيم مجموعات قتالية مشتركة من القوات المسلحة والشرطة تنظيم الدوريات الأمنية المتحركة والكمائن بكافة المدن والمحافظات وضبط العديد من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم بمناطق (الظهير الصحراوي).

وذكر البيان أنه نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات قتل 3 من أفراد القوات المسلحة وإصابة 7 آخرين اثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.