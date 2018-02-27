وتقام مباراة كل نجوم دوري السلة الأميركي كل عام باختيار أفضل لاعبي المسابقة عن طريق تصويت ضخم.



وكتب المهاجم البلجيكي البالغ عمره 24 عاما في حسابه على تويتر "هذه فكرة لكم يا رفاق.. دوري كرة السلة الأميركي يقدم مباراة كل نجوم المسابقة.

وأضاف:"هل تعتقدون يا رفاق أنه ينبغي تنظيم مباراة مثلها للدوري الممتاز. الشمال ضد الجنوب وتقوم الجماهير بالتصويت.. ما رأيكم يارفاق؟"

ويحتل يونايتد المركز الثاني في الدوري الممتاز وسيلعب في ضيافة كريستال بالاس يوم الاثنين المقبل.