وكان بولت الذي لم يخف منذ أعوام عشقه لكرة القدم، قد أثار ترقبا واسعا منذ يوم الاثنين في وسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقوله "لقد وقعت مع فريق لكرة قدم"، وانه سيكشف هويته صباح الثلاثاء.

وأتى هذا "الكشف" عبر شريط فيديو قصير نشره بولت عبر حسابه على موقع "تويتر"، ترويجا لمباراة خيرية لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، ستقام في أولد ترافورد في 10 يونيو المقبل.

ويعود ريع المباراة التي يشارك فيها مشاهير بينهم المغني البريطاني روبي وليامس، لمساعدة الأطفال الذين يواجهون الخطر حول العالم.

وبعد الترقب الذي أثاره، لقي إعلان بولت (31 عاما) انتقادات من متابعيه عبر "تويتر"، اذ أعرب العديد منهم عن خيبة أملهم من هذا الاعلان، بعدما اعتقدوا أن بولت وقع عقدا للعب مع ناد محترف لكرة القدم.

وعلق أحد المستخدمين بالقول "هذا هو الإعلان اللعين؟!"، بينما أضاف آخر "هذا كل ما في الأمر؟"، فيما اعتبر مستخدم ثالث أن بولت "تلاعب بكل مستخدمي الإنترنت ووسائل الإعلام الرياضية".

ولم يخف بولت الذي اعتزل بعد بطولة العالم لألعاب القوى في لندن العام الماضي، شغفه بكرة القدم.

وكان قد أعلن في يناير الماضي بانه سيخوض تجربة في صفوف بوروسيا دورتموند في مارس المقبل.

وردد حامل الرقم القياسي العالمي في سباقي 100 م و200 م وثماني ذهبيات أولمبية، مرارا أن "حلمي الأكبر هو التوقيع مع مانشستر يونايتد" ناديه المفضل.