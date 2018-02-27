وفاز يونايتد 2-1 على تشيلسي حامل اللقب يوم الأحد الماضي ليصبح على بعد 13 نقطة من جاره مانشستر سيتي المتصدر الذي سيلعب مع أرسنال يوم الخميس المقبل وستتبقى بعدها عشر جولات.

ورغم أن فريق المدرب جوزيه مورينيو يحتل المركز الثاني أغلب فترات الموسم فإن التعثرات الأخيرة سمحت للمنافسين بتقليص الفارق وبات ليفربول ثالث الترتيب على بعد نقطتين وتوتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع على بعد أربع نقاط.

وقال سمولينغ لوسائل إعلام بريطانية "أعتقد أننا نحتل المركز الثاني منذ فترة وهذا ينبغي أن يكون الحد الأدنى لنا. واقع اللعب على أرضنا مع ليفربول سيمنحنا أفضلية كبيرة".

وأضاف:"إذا نجحنا في الابتعاد عن تشلسي وليفربول وعملنا بأسلوبنا سيكون بوسعنا أن نحقق ذلك.. لكن أعتقد أن هدفنا هو المركز الأول قبل كل شيء".

ويحتل تشلسي المركز الخامس بفارق ست نقاط عن يونايتد،وسيلعب يونايتد في ضيافة كريستال بلاس الاثنين المقبل قبل خوض مواجهة مرتقبة مع ليفربول في العاشر من مارس.