واقتربت الطائرة من المجال الجوي الإقليمي لكوريا الجنوبية، مما دفع طائرات مقاتلة من كوريا لجنوبية، بما فيها طائرة أف-15 كيه، للتحليق لمراقبة نشاطها، وفق ما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة.

وأضافت الهيئة أن الطائرة انتهكت المجال الجوي للمنطقة عند الساعة 9:34 صباحا بالتوقيت المحلي، واقتربت من منطقة تبعد 74 كلم شرقي الأراضي الكورية الجنوبية، قبل أن تخرج من المنطقة عند الساعة 2:01 بعد الظهر.

وقال مسؤول في هيئة الأركان إن الطائرة يعتقد بأنها طائرة استطلاع.