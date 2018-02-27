وتصعد سنغافورة، التي تعد واحدة من أكثر دول العالم أمانا، جهودها لردع أي هجمات إرهابية في السنوات الأخيرة.

وقالت صحيفة ستريتس تايمز إن المقترحات ستطبق على الصحفيين وستنص على عقوبات مثل الغرامات أو السجن. والمقترحات تأتي في إطار قانون 2018 للأمن العام والسلامة الذي رفع إلى البرلمان.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن القانون الجديد سيسمح للشرطة بإصدار "أمر وقف الاتصالات" بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية.

وأضافت أن هذا سيتطلب "أن يتوقف جميع الأشخاص الموجودين في المنطقة عن إجراء اتصالات أو تصوير لقطات فيديو أو التقاط صور في مكان الواقعة والتوقف عن إرسال رسائل نصية أو صوتية عن العمليات الأمنية الجارية في المنطقة".

وقالت الوزارة إن أي معلومات تتسرب للإرهابيين قد تعرض حياة مسؤولي الأمن والناس للخطر.

وفي وقت سابق قال وزراء دفاع إقليميون في بيان مشترك إن التهديد الإرهابي في جنوب شرق آسيا يتنامى مع عودة المقاتلين الأجانب إلى المنطقة وتعهدوا بتعزيز التعاون للتصدي للتطرف.