واستحوذ ديفيز أيضا على 18 كرة مرتدة، ليعوض بليكانز تأخره بفارق 17 نقطة في النصف الأول من اللقاء، بعد انتفاضة مماثلة قادته للفوز على ميلووكي باكس، عقب وقت إضافي في مباراته السابقة.

وفاز غولدن ستيت وريورز 125-111 على نيويورك نيكس، بعدما سجل كلاي طومسون 26 نقطة، وكيفن دورانت 22 وستيفن كوري 21.

وسجل جيمس هاردن 26 نقطة، واستحوذ على 11 كرة مرتدة، ومرر ست كرات حاسمة، ليقود هيوستون روكتس لتخطي يوتا جاز 96-85، محققا انتصاره الثالث عشر على التوالي.

وأحرز لوك مباه أيه موتي 15 من نقاطه السبعة عشر في المباراة خلال الربع الأخير، وأضاف كريس بول 15 نقطة، واستحوذ على 6 كرات مرتدة.

وفاز بوسطن سيلتيكس 109-98 على ممفيس جريزليز، بفضل 25 نقطة من كايري إيرفينج، بينما أحرز كل من كايل لوري وديمار ديروزان 20 نقطة، ليتغلب تورونتو رابتورز 123-94 على ديترويت بيستونز المتعثر.

وتفوق لوس أنجليس ليكرز 123-104 على أتلانتا هوكس، بعدما سجل براندون إنجرام وجوليس راندل معا 40 نقطة، واستحوذا على 20 كرة مرتدة.