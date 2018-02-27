وقال الاتحاد إن الألبوم (ديفايد) الذي صدر في مارس 2017 بيعت منه ملايين النسخ في 36 دولة.

وأضاف أن أغنية (شيب أوف يو) كانت أيضا الأفضل مبيعا على مستوى العالم لعام 2017 وبيعت منها ملايين النسخ في 32 دولة.

وذكر الاتحاد أن هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها فنان على لقبي أفضل ألبوم وأفضل أغنية من حيث المبيعات في عام.

وذاع صيت شيران (27 عاما) في إنجلترا في عامي 2009 و2010 بعدأن نشر أعماله الموسيقية على الإنترنت.

من جهته حصل مغني الراب الكندي دريك وألبومه "مور لايف" على المرتبة الثانية على قائمة أعلى المبيعات العالمية في 2017.

فيما احتل الألبوم "ريبيوتيشن" لتيلور سويفتحل المرتبة الثالثة بالرغم أنه لم يصدر إلا في نوفمبر تشرين الثاني 2017 بحسب الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات.