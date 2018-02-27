وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس في مدينة دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية، والمرصد السوري لحقوق الإنسان عن هدوء خلال الليل وحتى صباح الثلاثاء تخلله سقوط قذائف مدفعية.

ويُفترض أن تطبق الهدنة يومياً لمدة خمس ساعات على أن يًفتح خلالها "ممر" لخروج المدنيين، وفق الإعلان الروسي.

ووافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، السبت، على مشروع قرار ينص على وقف لإطلاق النار في سوريا لثلاثين يوما، وذلك بعد مفاوضات استمرت أكثر من أسبوع لتمريره.

والهدف هو "إفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وإجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة".

وفي سياق متصل ذكرت مصادر لسكاي نيوز عربية أن القوات الحكومية قصفت بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، الأحياء السكنية في مدينة دوما.

وذكر مركز الدفاع المدني لسكاي نيوز عربية أن القصف تسبب في سقوط جرحى من المدنيين، إضافة لدمار في الممتلكات.

من جهة ثانية، تواصل فرق الدفاع المدني في ريف دمشق انتشال جثث مدنيين من تحت الانقاض قتلوا خلال الأيام الماضية إثر غارات جوية روسية وسورية على الأحياء السكنية في الغوطة الشرقية بريف دمشق.