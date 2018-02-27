أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أعلن المخرج والممثل كيفن سميث من خلال تغردة على حسابه في تويتر أنه عاني من "أزمة قلبية حادة" بعد تسجيل عرض كوميدي في ضاحية جلين ديل في لوس أنجليس.
وقال مخرج فيلم "دوجما" البالغ من العمر 47 عاما في تغريدته إنه شعر بالمرض بعد إتمام العرض الأول من عرضين كان من المقرر تقديمهما مساء الأحد.
وأضاف سميث "الطبيب الذي أنقذ حياتي أبلغني بأنني عانيت من انسداد بنسبة 100 بالمئة" في الشريان التاجي، الذي يعد الشريان الأهم لضخ الدم في القلب.
وتابع سميث قائلا من خلال تغريدة "كنت سأتوفى الليلة إذا لم ألغ العرض الثاني وأذهب إلى المستشفى. لكني موجود على وجه الأرض إلى الآن".