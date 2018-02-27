وقال مخرج فيلم "دوجما" البالغ من العمر 47 عاما في تغريدته إنه شعر بالمرض بعد إتمام العرض الأول من عرضين كان من المقرر تقديمهما مساء الأحد.

وأضاف سميث "الطبيب الذي أنقذ حياتي أبلغني بأنني عانيت من انسداد بنسبة 100 بالمئة" في الشريان التاجي، الذي يعد الشريان الأهم لضخ الدم في القلب.

وتابع سميث قائلا من خلال تغريدة "كنت سأتوفى الليلة إذا لم ألغ العرض الثاني وأذهب إلى المستشفى. لكني موجود على وجه الأرض إلى الآن".