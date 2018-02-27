وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في أبريل 15 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 63.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:32 بتوقيت غرينتش. وكان العقد ارتفع الاثنين إلى أعلى مستوى منذ السادس من فبراير عند 64.24 دولار للبرميل.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت عشرة سنتات، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 67.40 دولار للبرميل.

ويطغى ارتفاع الإنتاج الأميركي على أسواق النفط العالمية ويأتي في الوقت الذي يقيد فيه منتجون آخرون كبار بينهم روسيا وأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مستويات الإنتاج بهدف مساعدة الأسعار على الارتفاع.

وقال الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستتفوق على روسيا كأكبر منتج للنفط في العالم بحلول 2019 على الأكثر.

ووفقا للبيانات الحكومية الأسبوعية التي نشرت يوم الخميس، فإن الإنتاج الأميركي بلغ 10.27 مليون برميل يوميا، وهو مستوى يزيد عن أحدث بيانات للسعودية أكبر مصدر للخام في العالم.