وأوضح الوزير في تصريحات تلفزيونية أن الأجور بلغت في العام الحالي 240 مليار جنيه، وفقا للجهاز الحكومي، لافتًا إلى أنها كانت 80 مليار جنيه عام 2010.

وبحسب موقع "بوابة الشروق" نوه الجارحي إلى أن الإصلاح الاقتصادي يعني أنه سيكون هناك زيادة في المرتبات والمعاشات.

وأردف: "هناك نقاش مع وزارة التضامن بشأن النظام الجديد للتأمينات والمعاشات الاجتماعي، لأن الموظف يجد معاشه قليل عن مرتبه، ونهدف إلى إيجاد التوازن بين المرتب والمعاش بحيث يكون لائقًا".

وتابع أن مشروع القانون المتعلق بنظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، يهدف إلى ضمان وجود معاش كريم للموظف بعد انتهاء خدمته.

وشدد على أن العام المالي الجديد "سيشهد زيادات في الأجور والمعاشات.. وهناك حزمة حماية اجتماعية تواكب أي إصلاحات".