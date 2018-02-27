وعثر علماء على ميكروبات مجهرية في تربة أتاكاما، يعتقد أنها وصلت إلى هناك قادمة من أماكن أخرى.

وكان الخبراء يعتقدون في السابق أن لا شيء يمكن أن يعيش أو يتكاثر في صحراء أتاكاما، في تشيلي، التي تعتبر مفتاح اكتشاف الحياة على المريخ، إذ تعرف بأجف منطقة على وجه الكرة الأرضية.

وقال العلماء في جامعة واشنطن إن البكتيريا ماتزال حية وتتكاثر في تلك المنطقة.

وأضافوا "هذه الكائنات الحية الدقيقة تستطيع البقاء على قيد الحياة في الظروف القاحلة، والبقاء في حالة سكون لمئات أو حتى آلاف السنين إذا لزم الأمر".

وقال ديرك شولز ماكوتش، عالم الفلك في الجامعة "بعد هذا الاكتشاف.. نعتقد أن ثمة كائنات حية قد تكون متواجدة على المريخ.. وعالقة هناك منذ سنوات".

وتشكل صحراء أتاكاما مختبرا رئيسيا بالنسبة للعلماء لفهم طبيعة الحياة على كوكب المريخ، بعد أن وجدوا تشابها بين تربة الاثنين.