وقال هالغريمسون، مازحا، في تصريح لموقع الاتحاد الدولي (فيفا) عن المواجهة أمام ميسي وكيفية إيقافه: "إنها المباراة الأولى من البطولة، وسيكون هناك الكثير بعدها، لذلك أقول لميسي استرخ، ولا تحاول إهدار مجهودك".

يذكر أن أيسلندا تأهلت للمرة الأولى في تاريخها للمونديال، وستواجه في المباراة الأولى منتخب الأرجنتين في السادس عشر من يونيو في العاصمة موسكو، وفقا لموقع "كوورة".

وكان رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم أكد أليكسى سوروكين، قد أكد في وقت سابق أن عدد طلبات الجماهير الأيسلندية وصل إلى 100 ألف طلب للحصول على تذاكر لمباريات منتخب بلادهم فى المونديال.

وقال سفير أيسلندا فى روسيا فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "تاس" إن أكثر من ربع سكان الدولة تقدموا بطلبات للحصول على تذاكر المونديال، حيث يبلغ عدد سكان أيسلندا 335 ألف نسمة.

وأيسلندا هي أول بلد يتأهل لكأس العالم وعدد سكانه يقل عن مليون نسمة.