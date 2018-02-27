وبحسب وسائل الإعلام التي تناقلت الخبر، فإن الشرطي بادي خليل جرماني، وهو من منتسبي "فرع النجدة" في دمشق، قام عام 2015 بتشكيل عصابة أشرار اقترفت جرائم عدة، من بينها اغتصاب قاصر وقتل والديها.

وفور كشف الجريمة، "سارع وزير الداخلية اللواء محمد الشعار بتشكيل لجنة تحقيق فورية"، وفق مصادر إعلامية.

وقالت المصادر إن "توجيهات الوزير كانت صارمة في حال ثبوت تورط العناصر بهذا الجرم، وإن عقابهم سيكون شديدا".

وأضافت المصادر أن "تحقيقات اللجنة أثبتت بعد اعترافات ودلائل على الحادثة، تورط العصابة" بتلك الجرائم.

ويعد هذا الحكم من الحوادث النادرة التي أعلنت وزارة الداخلية السورية عنها منذ اندلاع الأزمة في البلاد قبل نحو 7 سنوات.