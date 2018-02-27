وكان أغلى لاعب في العالم يطارد بونا سار مهاجم مرسيليا عندما أصيب وغادر الملعب محمولا على محفة قرب نهاية اللقاء الذي انتهى بالفوز 3-صفر باستاد بارك دي برينس.

وسيغيب عن إياب دور الستة عشر في دوري أبطال اوروبا أمام ريال مدريد في السادس من مارس آذار. وخسر الفريق الباريسي 3-1 في مباراة الذهاب في العاصمة الاسبانية.

وقال باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي أمس الاثنين إن نيمار يعاني من "التواء في الكاحل الأيمن إضافة لكسر في العظمة الخامسة في مشط القدم" لكنه لم يحدد مدة غياب المهاجم البرازيلي.

وفي وقت سابق يوم الاثنين نشر نيمار، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو (273.39 مليون دولار) قبل بداية الموسم، صورة لقدمه في حسابه على انستغرام وهي محاطة بالعديد من الضمادات.

وسجل نيمار 28 هدفا وصنع 16 مع باريس سان جيرمان هذا الموسم رغم أنه قدم أداء مخيبا أمام ريال باستاد سانتياغو برنابيو قبل أسبوعين.