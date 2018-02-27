وقال صندوق الحياة البرية المهددة بالانقراض والذي يتخذ من جنوب أفريقيا مقرا له إن ثمانين نسرا أبيض الظهر وسبعة نسور من فصيلة النسر المقنع نفقت وقد يعثر على المزيد من الطيور النافقة في منطقة مباشيني حيث حدثت واقعة التسمم.

وأضاف الصندوق أن سبعة عشر نسرا تحسنت بعد تلقي العلاج.

الجماعة البيئية تقول إن بعض النسور النافقة كانت مشوهة، ما يوحي بأنها قتلت عمدا للحصول على أجزائها التي تستخدم في الطب التقليدي.

كما عثر على أنياب الفيل النافق أيضا وجرى احتجاز شخص مشتبه به.

الصيادون يعمدون إلى تسميم النسور أيضا لأنها تحوم فوق جثث الحيوانات النافقة مثل الكركدن- وحيد القرن- والفيلة. وربما تكشف الطيور عن موقع الصيادين لحراس الغابات.