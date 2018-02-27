ووقعت أعمال الشغب في الشوط الثاني من المباراة التي خسرها الكوكب المراكشي أمام الرجاء البيضاوي صفر-3، وأقيمت الأحد على الملعب الكبير بمراكش.

وقال الاتحاد في بيان إن المباراة شهدت "قيام مجموعة من مشجعي فريق الرجاء الرياضي، بأعمال شغب في المدرجات تمثلت في إلحاق خسائر مادية بمنشئات الملعب الكبير لمدينة مراكش، ورشق أفراد القوات العمومية (الأمنية) بالكراسي".

وأشار الاتحاد إلى أن اللجنة المركزية للتأديب التابعة له، اطلعت على تقريرين لحكم المباراة ومندوب اللقاء، وقررت فرض عقوبات على نادي الرجاء تشمل: إجراء مباراتين دون جمهور، وإصلاح الأضرار التي تسبب بها مشجعوه بالملعب، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم (4500 يورو).

وكان مصدر رسمي مغربي قد أعلن في وقت سابق عن توقيف 65 شخصا على خلفية الأحداث التي أدت الى إصابة 14 عنصرا من قوات الأمن.