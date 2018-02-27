وخرج فقير في الدقيقة 69 من المباراة التي خاضها فريقه ضد سانت اتيان الأحد وانتهت بالتعادل 1-1.

وأشار النادي الى ان لاعبه البالغ من العمر 24 عاما، خضع لصورة بالرنين المغناطيسي كانت نتائجها "مطمئنة"، واظهرت ان ما تعرض له لا يعدو كونه "كدمة" في الركبة اليمنى.

وأوضح ان فترة غيابه "تقدر ما بين سبعة وعشرة أيام، بحسب تقدم العلاج".

الى ذلك، أشار ليون الى ان رافايل الذي خرج في الدقيقة 36 من المباراة نفسها بسبب تمزق في عضلة الفخذ الخلفية، سيغيب لنحو أسبوعين.