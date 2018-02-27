وأصبح فالنتين مازليفسكي، المهاجر البيلاروسي البالغ 40 عاما الذي هاجر إلى إسرائيل عام 1996، أول إسرائيلي يهودي تتم ادانته لصلاته بتنظيم داعش، كما أفاد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت).

واعتقل مازليفسكي في شباط/فبراير 2017، بعد أسابيع قليلة من محاولة السفر من إسرائيل إلى تركيا، حيث كان من المفترض أن يعبر الحدود إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم المتطرف.

وذكرت محكمة منطقة الناصرة أن مازليفسكي كان لديه "هدف واحد، الانضمام للتنظيم".

وتابعت أنه تصرف "بناءً على أيدلوجية التنظيم" بشكل "ينتهك القانون ويعرض أمن الدولة للخطر".

واعتنق المهاجر البيلاروسي الإسلام في العام 2000 أثناء تأدية الخدمة الإلزامية في الجيش حين التقى مسلمة من عرب اسرائيل أصبحت لاحقا زوجته وأم أولاده الخمسة.

وأوضحت السلطات الإسرائيلية أن مازليفسكي تابع باستمرار المحتوى الالكتروني الذي ينشره التنظيم المتطرف على الإنترنت.

وفي تموز/يوليو 2016، حذره الأمن الإسرائيلي من المشاركة في أنشطة تنظيم داعش، إلا أنه تجاهل ذلك وتواصل مع متطرفين في مسعى للانضمام لمقاتلي التنظيم في سوريا ثم لاحقا في سيناء، طبقا لحيثيات الحكم بسجنه لكن خططه فشلت.

وفي ملف أخر، كشف جهاز الشين بيت عن توقيف ثلاثة من عرب إسرائيل للاشتباه في تخطيطهم لشن هجمات بالرصاص في المسجد الأقصى أو ضد يهود أو مواقع دينية مسيحية.

وأعلن في بيان أنه أوقف "خلية تدعم أيدلوجية تنظيم داعش الإرهابي وسعوا لتنفيذ هجمات ضمن سياق هذا الدعم".

وأوقفت السلطات الإسرائيلية عدة أشخاص في شمال البلاد للاشتباه بعلاقاتهم مع تنظيم داعش فيما يعتقد أن 20 من عرب إسرائيل يقاتلون في صفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق.