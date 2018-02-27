سجل للأخضر عمر هوساوي (10) وتيسير الجاسم (57) ومهند عسيري (88).

وفرض الأخضر سيطرته على معظم مجريات الشوط الأول ونجح في تتويج سيطرته بهدف مبكر سجله المدافع عمر هوساوي إثر كرة تهيأت له داخل منطقة الجزاء صوبها قوية على يسار الحارس المولدافي (10).

ولاحت فرصة لمولدافيا لتعديل النتيجة بعد تعثر هوساوي ولكن الحارس محمد العويس كان حاضرا وألغى خطورتها (18) وتهيأت فرصة للأخضر لتعزيز تقدمه ولكن حارس الضيوف تصدى لكرة محمد السهلاوي قبل أن يبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (25).

وفي الشوط الثاني ورغم التغييرات التي أجراها الأخضر إلا أنه عزز تقدمه بهدف ثان إثر هجمة منسقة تناقل خلالها الكرة أكثر من لاعب قبل أن تصل لتيسير الجاسم الذي صوبها قوية استقرت على يمين الحارس (57).

وأضاع السهلاوي هدفا محققا عندما تلقى كرة عرضية لعبها برأسه بجوار القائم (82) قبل نجح البديل مهند عسيري في إضافة الهدف الثالث إثر كرة واجه على إثرها المرمى ولعبها على يمين الحارس (88).