ورفع نابولي رصيده إلى 69 نقطة من 26 مباراة بفارق أربع نقاط عن حامل اللقب يوفنتوس الذي تأجلت مباراته أمام ضيفه أتلانتا الأحد بسبب الثلوج الكثيفة.

واعتمد ماوريتسيو ساري مدرب نابولي على خطة 4-3-3 الجريئة والتي أتت بثمارها.

وضع الإسباني خوسيه ماريا كايخون الفريق الزائر في المقدمة في الدقيقة 29 من مسافة قريبة بعد تمريرة من البرازيلي آلان.

وضاعف البلجيكي دريس ميرتنز التقدم قبل انتهاء الشوط بتسديدة قريبة المدى ليفرض نابولي هيمنته.

ووسع السلوفاكي ماريك هامشيك الفارق إلى 3-صفر محتفلا بهدفه رقم 99 مع نابولي في الدوري بتسديدة من 18 مترا قبل أن يضيف لورينتسي إنسيني الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 72.

واختتم الظهير الأيسر ماريو روي الخماسية في الدقيقة الأخيرة من ركلة حرة.

ويقبع كالياري في المركز 15 ولديه 25 نقطة بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط وحقق فوزين فقط في آخر 13 مباراة بالمسابقة.