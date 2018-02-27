ويدلي باول بشهادته بشأن تقرير السياسة النقدية والاقتصاد نصف السنوي للبنك المركزي الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب الأميركي.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.35 بالمئة إلى 1333.48 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي بعد أن قفز إلى 1340.85 دولار وهو أعلى مستوياته في نحو أسبوع.

وكان المعدن الأصفر هبط 1.4 بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر أسبوع من الخسائر في شهرين ونصف.

وزادت العقود الأميركية للذهب تسليم أبريل نيسان 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1332.80 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعد البلاديوم 1.34 بالمئة إلى 1060.70 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.28 بالمئة إلى 999.10 دولار للأوقية.

وزادت الفضة 0.58 بالمئة إلى 16.63 دولار للأوقية.