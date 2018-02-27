وأثارت الإجراءات الضريبية الإسرائيلية الأخيرة ومشروع قانون بشأن الملكية، ضجة في الأوساط الفلسطينية، أغلقت على إثرها كنيسة القيامة في القدس القديمة أبوابها احتجاجا.

وقال مسؤولون مسيحيون إن مدة إغلاق الكنيسة التي شيدت في موقع دفن المسيح، لا تزال غير معروفة، ومعلقة في انتظار قرار رؤساء كنائس القدس.

واعتبر المسؤولون أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تبدو "محاولة لإضعاف الوجود المسيحي" في القدس، كما يرى المسيحيون أن التشريع الذي تنظر فيه الحكومة الإسرائيلية سيسمح بمصادرة ممتلكات الكنيسة.