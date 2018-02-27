أبو ظبي - سكاي نيوز عربية حجزت السلطات الإسرائيلية على حسابات البنوك لمركز النوتردام وحراسة الأراضي المقدسة وبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، لإجبارها على دفع ضرائب البلدية وضريبة الأملاك، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
وأثارت الإجراءات الضريبية الإسرائيلية الأخيرة ومشروع قانون بشأن الملكية، ضجة في الأوساط الفلسطينية، أغلقت على إثرها كنيسة القيامة في القدس القديمة أبوابها احتجاجا.
وقال مسؤولون مسيحيون إن مدة إغلاق الكنيسة التي شيدت في موقع دفن المسيح، لا تزال غير معروفة، ومعلقة في انتظار قرار رؤساء كنائس القدس.
واعتبر المسؤولون أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تبدو "محاولة لإضعاف الوجود المسيحي" في القدس، كما يرى المسيحيون أن التشريع الذي تنظر فيه الحكومة الإسرائيلية سيسمح بمصادرة ممتلكات الكنيسة.