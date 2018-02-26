ومن المتوقع أن يصل أردوغان، الاثنين، إلى الجزائر المحطة الأولى في الجولة التي وصفها بـ"التاريخية".

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول قبل أن يستقل الطائرة "الجزائر أحد أهم شركائنا التجاريين في المنطقة .. نود ترسيخ علاقاتنا على الأصعدة العسكرية والأمنية والثقافية".

وأضاف أردوغان الذي يرافقه عدد من الوزراء ورجال الأعمال أنه سيبحث مع مسؤولين جزائريين في العلاقات بين البلدين خصوصا في مجالات الطاقة والمسائل الإقليمية.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن أردوغان سيلتقي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وستكون زيارة الرئيس التركي إلى موريتانيا ومالي الأولى من نوعها لرئيس تركي إلى البلدين.