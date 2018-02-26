ويتوقع أن يصدر اليويفا قراره في القضية في 22 مارس المقبل.

واتهم باتشواي، المعار إلى دورتموند من تشلسي الإنجليزي، مشجعين لأتالانتا بتوجيه صيحات عنصرية ضده، خلال المباراة التي تعادل فيها الفريقان 1-1، وهي النتيجة التي أهلت دورتموند إلى ثمن النهائي بعد فوزه ذهابا بنتيجة 3-2.

وكتب باتشواي عبر حسابه على "تويتر" بعد المباراة: "بتنا في سنة 2018 ولا زالت صيحات القرود حاضرة في المدرجات".

وقدم أنطونيو بيركاسي رئيس أتالانتا اعتذار النادي للمهاجم البلجيكي، وقال: "سأكون صريحا، أنا لم أسمع، وإذا حصل ذلك بالفعل، فأنا حزين جدا واقدم اعتذاري لباتشواي. يجب ألا يتكرر مثل هذا الأمر".

والعنصرية قضية متفشية في كرة القدم الإيطالية، وعوقب أتالانتا في يناير بحرمان المشجعين من الجلوس في إحدى منصاته لمباراة واحدة مع وقف التنفيذ، بعد إطلاق أنصاره صيحات عنصرية ضد السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نابولي.

وفي 6 يناير، كان الفرنسي بليز ماتويدي لاعب وسط يوفنتوس، ضحية عبارات عنصرية في المباراة مع كالياري.