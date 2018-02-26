أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الاثنين، ثقته في قدرة بلاده ودول خليجية وعربية على التصدي للهجمة الإيرانية.
وقال الشيخ خالد بن أحمد لـ"سكاي نيوز عربية"، على هامش تدشين "صرح زايد المؤسس" في العاصمة الإماراتية أبوظبي: "قادرون على صد هجمة إيران وسننتصر على تدخلاتها في المنطقة".
وأضاف الوزير البحريني :"المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر وكثير من الدول العربية تدافع وتصد الهجمة والتدخلات الإيرانية".
وأشار إلى أن "تسييس قطر لمسألة الحرمين يدل على إفلاس الدوحة".