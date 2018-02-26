وقال الشيخ خالد بن أحمد لـ"سكاي نيوز عربية"، على هامش تدشين "صرح زايد المؤسس" في العاصمة الإماراتية أبوظبي: "قادرون على صد هجمة إيران وسننتصر على تدخلاتها في المنطقة".

وأضاف الوزير البحريني :"المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر وكثير من الدول العربية تدافع وتصد الهجمة والتدخلات الإيرانية".

وأشار إلى أن "تسييس قطر لمسألة الحرمين يدل على إفلاس الدوحة".