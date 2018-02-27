وتقام البطولة عادة كل عامين في الولايات المتحدة، وينتمي معظم المشاركين لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، وتوجه دعوات أحيانا لدول بعيدة مثل البرازيل وكوريا الجنوبية.

وحصلت الولايات المتحدة والمكسيك على اللقب 13 مرة في 14 نسخة، منذ إنطلاق البطولة في 1991، وكانت كندا الدولة الوحيدة التي كسرت احتكار اللقب عام 2000.

وقال الكونكاكاف في بيان "وسط المساعي لإقامة مباريات البطولة خارج أميركا الشمالية ستنهي نسخة 2019 انتظارا طويلا للاتحادات الأعضاء وجماهير أميركا الوسطى والكاريبي لمتابعة المباريات في بلدانهم". وفقا لرويترز.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار الاتحاد الأوروبي للعبة إقامة بطولة أوروبا 2020 في 12 دولة داخل "القارة العجوز".