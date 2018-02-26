ويتوقع حضور أكثر من 100 ألف زائر إلى المدينة الشهيرة بفريقها لكرة القدم، بالإضافة إلى أبرز الشركات المصنعة للهواتف المتحركة والذكية مثل سامسونغ وهواوي ونوكيا، إلى جانب شركات الاتصالات الخلوية وغيرها من الجهات ذات العلاقة بهذه الصناعة وقطاع الاتصالات عموما.

الإنفوغرافيك المرفق يستعرض بعض الحقائق ذات العلاقة بسوق الهواتف الذكية في العالم خلال العام المنصرم.

ووفقا للدراسات الصادرة مؤخرا، فإن عدد من يستخدمون الهواتف الذكية في العالم حاليا يزيد على 2.5 مليار مستخدم.

أما أكثر الدول التي يستخدم فيها الناس هواتف ذكية فهي الصين والهند والولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، ويصل عددهم إلى نحو 717 مليون شخص في الصين، و300 مليون شخص في الهند و226 مليون مستخدم في الولايات المتحدة وقرابة 80 مليون مستخدم في البرازيل.

أما إجمالي عوائد صناعة الهواتف الذكية في العام 2017 فقد وصلت إلى 478.7 مليار دولار.

أما أبرز التوجهات والموضوعات المطروحة خلال مؤتمر العام 2018 فتتمثل في تكنولوجيا الجيل الخامس والذكاء الصناعي في الهواتف الذكية والواقع الافتراضي والافتراض المعزز، وغيرها.