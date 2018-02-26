تصريحات هداف "المدفعجية" التاريخي، أتت في أعقاب الخسارة القاسية التي تعرض لها ناديه السابق (صفر -3) أمام مانشستر سيتي الأحد الماضي، في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وردا على سؤال عما إذا كان يرغب في خلافة المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر، قال هنري لشبكة "سكاي" البريطانية حيث يعمل محللا "سيكون الأمر بمثابة حلم بالنسبة إلي، لكن في الوقت الحالي أنا مع بلجيكا" في إشارة الى منصبه الحالي كمساعد لمدرب منتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز.

ونقلت فرانس برس عن هنري قوله "لدي عمل أقوم به مع بلجيكا، وبالتالي يجب الانتظار لمعرفة ما يمكن أن يحصل".

وأضاف "تسألوني عما اذا كنت مهتما (بالمنصب)؟ نعم، من لا يرغب بذلك؟، لكن أحبذ عدم الحديث في الوقت الحالي احتراما للشخص الذي يتولى هذه المهمة في الوقت الحاضر، واحتراما للمنصب الذي أشغله حاليا في بلجيكا".

ويحتل أرسنال المركز السادس حاليا في البريميرليغ متخلفا بفارق 10 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

كما يملك فرصة ثانية للتأهل إلى المسابقة القارية الأهم في حال توج بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، علما أنه يخوض مواجهة صعبة مع ميلان الإيطالي في الدور ثمن النهائي.