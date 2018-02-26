وكانت النيابة قد أسندت في تحقيقاتها إلى أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قبل أيام قرارا بإدراج عبدالمنعم أبو الفتوح و15 متهما آخرين في قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام للمحكمة إلى جانب إصدار النائب العام قرارا بالتحفظ على أموال جميع المتهمين وعلى رأسهم أبو الفتوح.

يذكر أن أبو الفتوح كان أحد كوادر تنظيم الإخوان وقياديا فيه، قبل أن يقول إنه انشق عنه ليخوض انتخابات الرئاسة عام 2012.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق أنه جرى رصد قيام تنظيم الإخوان الإرهابي بالتواصل مع القيادي الإخواني السابق لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار.

يذكر أن السلطات المصرية ألقت القبض على أبو الفتوح في وقت سابق من فبراير الجاري، على خلفية إحدى القضايا المرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي.