وأضاف سوكولوف أن روسيا ومصر قد تستأنفان المحادثات بشأن فحص مطارات البحر الأحمر القريبة من منتجعي شرم الشيخ والغردقة خلال الربيع بعد أن تُستأنف الرحلات الروسية إلى القاهرة.

وكان سفير مصر لدى روسيا، إيهاب نصر، قال في وقت سابق هذا الشهر إن شركة الطيران الروسية الوطنية "إيروفلوت" ونظيرتها المصرية "مصر للطيران" تجريان مباحثات بشأن استئناف الرحلات الروسية إلى القاهرة، وهو أمر قال إنه يأمل في إمكانية تحقيقه.

وكانت الرحلات بين البلدين توقفت عقب سقوط الطائرة الروسية في منطقة الحسنة بشمال سيناء في نوفمبر عام 2015.

وسمحت مصر على مدار العامين الماضيين للعديد من الوفود الأمنية الأجنبية بالتفتيش على أمن مطاراتها منذ سقوط الطائرة الروسية قبل عامين، في حادث أودى بحياة 217 شخصا كانوا على متنها.