ونشرت صحيفة "ديلي ميل" الخبر، وقالت إن سكوت ويستغارث حقق الانتصار بفارق النقاط على غريمه ديك سبيلمان، بعد 10 جولات دامية السبت، فيما أصبح نزاله الأخير في عالم الملاكمة.

وظهر ويستغارث ويبدو عليه الانزعاج من إصابة ما أثناء مقابلة تلفزيونية بعد النزال مباشرة، ثم ترنح عائدا لغرفة الملابس بقاعة دونكاستر في بريطانيا، قبل أن يتم نقله للمستشفى بعد تفاقم الحالة.

وتوفي ويستغارث في مستشفى رويال هالامشاير مساء الأحد، ولم يذكر سبب الوفاة الرئيسي.

وكتب خصمه الأخير، ديك سبيلمان، على حسابه الشخصي: "قلبي محطم تماما وليس لدي الكلمات للتعبير. سأستمر بالصلاة لعائلة سكوت والمقربين منه. أرقد بسلام يا صديقي".