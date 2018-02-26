ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن مصادر يمنية، الاثنين، قولها إن قوات النخبة سيطرت على وادي يشبم وتمركزت فيه، بعد فرار مسلحي تنظيم القاعدة الذين كانوا يتمركزون فيه منذ سنوات.

وأكدت المصادر أن الحملة العسكرية لملاحقة مسلحي القاعدة في إطار عملية "السيف الحاسم"، توجهت نحو منطقة المصينعة لطرد المسلحين المتطرفين.

وكانت قوات النخبة المدعومة من تحالف دعم الشرعية في اليمن نجحت في السيطرة على مركز مديرية الصعيد، مع فرار مسلحي التنظيم من المنطقة.

وقال قائد قوات النخبة الشبوانية سالم البوحر لـ"سكاي نيوز عربية"، إن مسلحي القاعدة فروا باتجاه محافظة البيضاء، بعد أن باتوا غير قادرين على الصمود.

وأضاف البوحر أن قواته أقامت نقاط تفتيش في مديرية الصعيد، بعد استعادة السيطرة عليها من تنظيم القاعدة.