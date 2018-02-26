وتسعى الجزائر إلى تعزيز إنتاج الغذاء المحلي والحد من الواردات، في مسعى لتقليص الإنفاق إثر انخفاض إيرادات الطاقة المصدر الرئيس لمالية الدولة.

ووفقا لرويترز، فقد تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.9 بالمئة عن الشهر السابق في يناير.

وانخفضت تكلفة الخضراوات 8 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار الجبن والفواكه المجففة 1.4 بالمئة، و2 بالمئة على الترتيب.