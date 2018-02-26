بعد انتقاد كثير من المستخدمين للتصاميم الخاصة بالإصدارات القديمة من هواتف "سوني"، قررت الشركة أن تغيّر رأيهم من خلال هاتفها الجديد "إكسبيريا XZ2"، والذي شهد تحسنّاً ملحوظاً من حيث الشكل مقارنةً بالنماذج السابقة.



وبحسب موقع صحيفة "إكسبريس"، يأتي الهاتف بشاشة قياس 5.7 إنش بجودة HD وبتقنية HDR، الأمر الذي يجعلها مثالية للمستخدمين محبي مشاهدة الأفلام على الهواتف الذكية.



وبخلاف الإصدارات السابقة ذات الشاشات بزوايا حادة، اختارت "سوني" لـ"إكسبيريا XZ2" زجاج "غوريلا" ثلاثي الأبعاد، يغطي القسم الأكبر من الهاتف، وبانحناءات ناعمة.



ويدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي بالمعيار Qi، وقد زوّد بمعالج 845 سنابدراغون ذو الأداء السريع، وهو ما يرفع من كفاءة أداء الهاتف ويطيل عمر البطارية.



يتيح الهاتف بفضل كاميرته المتطوّرة بتقنية Motion Eye تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K وبالمدى الديناميكي العالي، وهو ما يجعل اللقطات ذات وضوح فائق وبألوان واقعية.

كذلك تدعم الكاميرا ميزة التصوير البطيء بجودة عالية بمعدل 960 إطار في الثانية، وخاصية "توقع التقاط الصور"، والتقاط الابتسامة، والتركيز الآلي على الأجسام المراد التقاط صور لها.

وعلى نحو مماثل لجهاز التحكم بلعبة "بلاي ستيشن"، يستفيد هاتف سوني الجديد من نظام "الاهتزاز الديناميكي"، والذي يحلّل البيانات الصوتية، ليجعل المستخدم يشعر كما لو أنه جزء في الفيلم الذي يشاهده أو اللعبة التي يمارسها.