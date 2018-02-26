وأشارت الصحيفة إلى اتفاق تم بين ريال مدريد ونادي فلامينغو البرازيلي، الذي يلعب له فينيشيوس حاليا، لانتقال اللاعب مقابل 45 مليون يورو، لكن الصفقة تأجلت بسبب عدم قدرة اللاعب على "العمل في أوروبا" قبل أن يبلغ عمر 18 سنة في يوليو المقبل.

ورغم اعتراض بعض الخبراء في البرازيل على الانتقال المبكر للنجم الصغير، إلا أن النادي الملكي على قناعة تامة بموهبة فينيشيوس المكتملة.

ويخطط بطل إسبانيا وأوروبا لضم البرازيلي واختباره في المباريات التحضيرية مع الفريق الأول، ثم تحديد إذا ما كان سيستمر معه في موسم 2018-2019، أم سيعار إلى أحد الأندية الأوروبية قبل العودة لمدريد.

ويخوض النجم الواعد موسمه الأول مع الفريق الأول لفلامنغو، حيث تأقلم سريعا في الدوري البرازيلي.

وسطع اسم فينيشيوس في بطولة "كوبا أميركا" تحت 17 سنة في 2017، عندما قاد فريقه للقب وأحرز لقبي أفضل لاعب في البطولة والهداف.