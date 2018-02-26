وكانت فوزنياكي قد انتزعت الصدارة من هاليب، بعد فوزها عليها في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، لتتوج بلقبها الأول في الغراند سلام.

واستفادت هاليب، التي انسحبت من دورة دبي بسبب إصابة في القدم، من عدم مشاركة فوزنياكي فيها لتستعيد الصدارة منها بفارق 440 نقطة.

وبقيت الإسبانية غاربين موغوروتسا، التي خسرت في نصف نهائي دورة دبي في المركز الثالث، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المتوجة السبت باللقب للعام الثاني على التوالي، في المركز الرابع.

وفي ما يلي تصنيف العشر الأوليات:

1- الرومانية سيمونا هاليب 7965 نقطة

2- الدنماركية كارولاين فوزنياكي 7525

3- الإسبانية غاربيبي موغوروتسا 6175

4- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5480

5- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5080

6- اللاتفية يلينا أوستابنكو 5000

7- الفرنسية كارولين غارسيا 4625

8- الأميركية فينوس وليامز 4277

9- التشيكية بترا كفيتوفا 3086

10- الألمانية أنجيليك كيربر 3055