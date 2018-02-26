وأوضح غوتيريس أن ذلك "لكي يمكن إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية فورا ولكي نتمكن من تخفيف معاناة الشعب السوري". حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد أن الأمم المتحدة "مستعدة للقيام بكل ما يترتب عليها"، مضيفا أن "الغوطة الشرقية خصوصا لا يمكنها الانتظار. لقد آن الآوان لانهاء هذا الجحيم على الأرض".

يشار إلى أن مجلس الأمن اعتمد مساء السبت الماضي، قرارا طلب فيه وقفا فوريا لإطلاق النار في سوريا. ويطالب النص الذي عُدل مرات عدة "كل الأطراف بوقف الأعمال الحربية من دون تأخير لمدة 30 يوما متتالية على الأقل في سوريا من أجل هدنة إنسانية دائمة".

والهدف من القرار الدولي هو "إفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وإجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة".

يشار إلى أن إقرار الهدنة لم يحل دون استمرار عمليات القصف وسط تأكيدات من طهران باستئناف القتال حتى القضاء على "الإرهابيين".