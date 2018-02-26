وفي ظل توقعات بأن تظل سوق الهواتف الذكية مستقرة أو حتى تنكمش بعد نمو هزيل بلغ واحدا بالمئة فقط العام الماضي، يركز البائعون على الخواص المصممة لتشجيع العملاء على التخلص من هواتفهم القديمة بشكل أسرع.

وأطلقت سامسونغ الهاتف "إس 9" خلال معرض الهواتف المحمولة في برشلونة، حيث اجتذب آلاف المراسلين للوقوف على قدرة أكبر شركة منتجة للهواتف الذكية في العالم على الابتكار في فئة بات اللاعبون الكبار فيها متقاربين تكنولوجياً أكثر من أي وقت مضى.

ويتميز الهاتف الجديد بكاميرا محسنة وأداة صوتية مزودة بخصائص الذكاء الصناعي ووظائف لوسائل التواصل الاجتماعي أكثر سهولة في الاستخدام من الهواتف السابقة.

وتشمل الخواص الجديدة للكاميرا إمكانية ضبطها لتصوير الحركة ببطء، بالإضافة إلى برنامج يحول الصور الذاتية الملتقطة بالكاميرا الأمامية إلى رموز تعبيرية فورية.