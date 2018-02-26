وقد شكل ظهور نسختين من مقاتلة الجيل الخامس الروسية (سو – 57) في سوريا الإعلان الأول عن دخولها مرحلة الاختبار الفعلي.

وتولت شركة سوخوي تصنيع المقاتلة لصالح القوات الجوية الروسية، وتتميز بسرعتها القصوى التي تبلغ في أقصاها 2600 كيلومتر في الساعة، أما أقصى مسافة قد تبلغها فهي 5 آلاف و500 كيلومتر.

المواصفات الفنية

أقصى حمولة قتالية: 10 آلاف كغ

مدة الطلعة الجوية الواحدة حتى 5.8 ساعة

سرعة الصعود: 330 م / ث

الشركة المصنّعة: سوخوي

الأسلحة في الحاويات الداخلية

صاروخ جو / جو متوسط المدى (كا-77-1)

صاروخ جو / جو بعيد المدى (كا-37 إم)

صواريخ جو / سطح الموجهة قريبة المدى (إكس-38 إم أ)

صاروخ جو / سطح المضاد للرادار (إكس-58 أو شي كا أ)

القنبلة الموجهة (كا أ بي 500)

الصاروخ التكتيكي المضاد للسفن (إكس 35 أو أ)

مراحل التطور

2001 : القوات الجوية الروسية تعلن طرح المناقصة لإنشاء (مقاتلة القرن الـ21)

2002 : قبول عرض مكتب تصميم طائرات سوخوي الذي أعد مشروع (تي-50)

2004 : الموافقة على التصميم المقترح لمقاتلة المستقبل

2009 : الانتهاء من صنع النموذج الأولي

2010 : النموذج العملي الأولي يقلع من مطار كومسومولسك

2017 : اعتماد الاسم الرسمي لمقاتلة الجيل الخامس الروسية (سو-57)

2018 : بدء اختبار محرك المرحلة الثانية وإرسال نموذجين إلى القاعدة العسكرية في مطار حميميم في سوريا

2019: تسليم 12 طائرة إلى القوات الجوية الروسية