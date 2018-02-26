أبو ظبي - سكاي نيوز عربية ارتفعت حصيلة الضحايا في الغوطة الشرقية، جراء قصف قوات النظام السوري، خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 36 قتيلاً، بينهم 13 طفلاً على الأقل وامرأة، وذلك بعد وفاة مدنيين متأثرين بجراحهم، وانتشال جثث من قبل عناصر الدفاع المدني من تحت الأنقاض.
كذلك تمكنت فرق الدفاع المدني في ريف دمشق، الاثنين، من انتشال جثث 13 مدنياً، بينهم عائلة بالكامل، إضافةً لأطفال ونساء قتلوا إثر غارات جوية روسية وسورية على الأحياء السكنية في مدينة دوما بريف دمشق.
وفي سياق متصل، قال مدير مركز الدفاع المدني لسكاي نيوز عربية إن قوات النظام السوري تواصل قصفها الجوي والمدفعي المكثف، على الأحياء السكنية في مدن وبلدات دوما وحرستا ومديرا وبيت سوى وعربين بالغوطة الشرقية المحاصرة، والتي تعرضت لغارات جوية وقصف صاروخي متجدد اليوم، ما تسبب في مقتل عدد من المدنيين وجرح العشرات.
هذا ورجحت مصادر طبية ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة استمرار القصف المكثف على الأحياء السكنية.