وقال إيمري لصحيفة "لوباريزيان" إن الاختبارات الأولية لإصابة نيمار كشفت عن تعرضه لالتواء في الكاحل"، مشيرا إلى تفاؤله بحالة النجم البرازيلي وسرعة شفائه.

وأضاف أنه يتمنى لحاق نيمار بمباراة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، يوم 6 مارس بملعب على حديقة الأمراء، (الذهاب 1-3)، في مباراة يراها "الأكبر خلال الموسم الحالي".

وغادر النجم البرازيلي، مساء الأحد، ملعب حديقة الأمراء معقل فريقه متأثرا بإصابته في الكاحل، التي لحقت به في مباراة مرسيليا، في كلاسيكو الدوري الفرنسي، وانتهت بفوز الفريق الباريسي 3-0.

وسقط نيمار في الدقيقة 79 بعد تدخل مع أحد لاعبي مرسيليا، ثم غادر الملعب والدموع في عينيه، في مشهد أثار القلق في قلوب مشجعي الفريق.

وشارك نيمار أمام مرسيليا أساسيا، ونجح في صناعة الهدف الثالث لفريقه الذي سجله كافاني في الدقيقة 55.