وأفادت الشرطة المحلية في بيان بأن "سبب الانفجار سيكون محل تحقيق مشترك للشرطة وخدمات الإطفاء والإنقاذ في ليسترشاير".

وتابع: "نوّد أن نطلب من الإعلام والعامة عدم التكهن بالملابسات المحيطة بالحادث، ولكن في هذه المرحلة ليس هناك دليل على أنه مرتبط بالإرهاب".

ووقع الانفجار وانهيار المنزل في امتداد شارع مكتظ بالمحال التجارية والسكنية وقرب مركز المدينة، حيث تم إخلاء المحال والمنازل في المنطقة وتم نقل المتضررين بالحادث إلى مركز شرطة محلي كإجراء مؤقت، على ما أفادت الشرطة.

وقطعت السلطات الكهرباء عن عدد من المحال والمنازل في المنطقة أثناء تعامل فرق الطوارئ مع الحادث "الكبير".

وكانت شرطة ليسترشاير نوّهت على "تويتر": "هناك حادث كبير وكل خدمات الطوارئ تتعامل حاليا مع ذلك"، وأعلنت خدمات الإسعاف نقل 4 أشخاص "في حالة حرجة" إلى المستشفى بعد الحادث.