وتتطلع سكاي نيوز عربية عبر هذه المبادرة، التي تنظم تحت شعار (#لأصحاب_الهمم) إلى تسليط الضوء على الإنجازات والنجاحات، التي حققها أصحاب الهمم في المجالات الرياضية والثقافية والفنية والتقنية وغيرها من المجالات، وذلك من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة الميدانية والثقافية التي ستنظمها المؤسسة على المستويين الداخلي والخارجي. هذا ومن المتوقع مشاركة جهات محلية وعالمية ضمن المبادرة.

ويقول رئيس اللجنة العليا للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، محمد عبدالله الجنيبي: "يمثل الدعم الإعلامي عاملا جوهريا من عوامل نجاح الفعاليات والأحداث بمختلف أنواعها. وتشكل وسائل الإعلام شريكا أساسياً في مسيرة النمو التي تشهدها دولة الإمارات".

من جانبه قال رئيس فريق الشراكات الإعلامية لدى فيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فارس العقاد: "نتعاون مع سكاي نيوز عربية لدعم هذه المبادرة، والمساعدة في تحديد الأشخاص المختلفين والقادرين على تحقيق الازدهار في حياتهم".

واضاف: "يعتمد مستخدمي فيسبوك على بناء مجتمعات فعلية على المنصة، وسنعمل مع سكاي نيوز عربية للبحث عن تلك المجموعات التي تدعم وترفع الوعي تجاه أصحاب الهمم. كما سنضمن أن محتوى الفيديو يتم صناعته خصيصاً للمشاركة عبر الإنترنت، وأنَ الحملة تصل لأوسع جمهور ممكن".

يذكر أن دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص تنطلق من 14 إلى 22 مارس المقبل، والدورة العالمية في مارس 2019.