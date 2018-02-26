وقال ديفيد هوغ، أحد الناجين من إطلاق النار في 14 فبراير في مدينة باركلاند في فلوريدا لبرنامج "هذا الأسبوع" على محطة (آيه بي سي): "تخيل أن تكون في طائرة تعرضت لحادث ثم عليك الصعود إلى نفس الطائرة كل يوم، لن يكون الأمر كما كان عليه في السابق".

ونظمت المدرسة يوما تطوعيا "لتأهيل" طلابها والعاملين فيها، الأحد، قبل فتح المدرسة، الاثنين، واستئناف الدروس بدءا من، الأربعاء، وهي خطوة وصفت "بالشاقة" و"المخيفة"، إلا أنها ضرورية للناجين للتقدم إلى الأمام بعد الهجوم.

وذكرت إحدى المعلمات لإذاعة "إن بي آر" أن الصدمة الناتجة عن العودة إلى غرفة دراسة تركت كما هي بعد الحادث، حيث الدفاتر ما زالت على الطاولات والروزنامة تشير إلى يوم 14 فبراير، وهو أمر جعلها تشعر بأنها مريضة ما اضطرها إلى المغادرة.

لكن كاميرون كاسكي وهو طالب نجا أيضا من الهجوم نشر صورة على "تويتر" للطلاب في باحة المدرسة وعلق عليها "من الجيد العودة إلى مكاننا".

وتلقت مدرسة مارغوري ستونمان دوغلاس أيضا الدعم من خريجيها، الذين قاموا بإعداد لافتات لتزيين غرف الدراسة، وفقا لقناة "دبليو إس في إن".

ووسط مطالب ملحة للتحرك لمنع تكرار مثل هذه الهجمات، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه منفتح لرفع حد سن الأدنى لاقتناء السلاح ومنع تحويل البنادق نصف آلية إلى آلية.

وقتل نيكولاس كروز 17 شخصا في مدرسته الثانوية السابقة في فلوريدا، الأربعاء الماضي، بواسطة بندقية هجومية نصف آلية كان حصل على رخصة لشرائها في أسوأ مجزرة مدرسية تشهدها البلاد منذ مجزرة مدرسة "ساندي هوك" قبل 6 سنوات، التي أدت إلى مقتل 26 شخصا.